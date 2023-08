Kessie punito dal Barcellona, scatto-Juve: perché sono le ore decisive

03 agosto 2023 a

Franck Kessie non è più nei pensieri del Barcellona. E anche nell’ultima sfida contro il suo ex Milan, l’ivoriano si è trasformato in un semplice spettatore in tribuna, segnale che è stato del tutto scaricato da Xavi. “Aveva un leggero fastidio muscolare — ha spiegato il tecnico blaugrana Xavi — e per quanto riguarda il suo futuro, lui sa esattamente qual è la situazione”. Poche parole, ma che, è sottolineato su La Stampa, profumano di addio: Kessie non rientra nei piani del Barça e la Juventus ora può affondare il colpo. Nelle scorse settimane c’erano già stati contatti e i due club hanno già un’intesa per un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Finora l’ex milanista ha preso tempo, sperando di convincere Xavi a puntare su di lui a centrocampo nonostante l’ingaggio di Gundogan, ma adesso deve fare una scelta e dare una risposta ai bianconeri.

Kessie, Giuntoli forza i tempi. E Pogba…

Negli ultimi giorni, però, si è fatto sotto anche il Tottenham e un’esperienza in Premier potrebbe stuzzicare il 26enne mediano: per questo la Juve vuole accelerare. Kessie resta tra le priorità di Allegri, così come Lukaku, e il d.s. Giuntoli sta facendo di tutto per ottenere i due rinforzi in tempi rapidi. La Juve a centrocampo è alle prese con l’incognita Pogba e per questo cerca il giusto rinforzo. “Al momento non so dire quando potrà rientrare — ha commentato Massimiliano Allegri prima dell’amichevole con il Real Madrid — ha fatto solo mezzo allenamento con la squadra. Speriamo che dal 7 agosto possa alzare i ritmi, però per la prima di campionato sarà molto difficile. Noi contiamo tutti di poterlo riavere il prima possibile”. Sembra il film dello scorso anno, quando il francese ha collezionato appena 164 minuti in 10 presenze dopo un’infinita serie di problemi. Per questo è stato reintegrato McKennie nella tournée.