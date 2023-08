De Ketelaere all'Atalanta, colpo pazzesco del Milan: ecco tutte le cifre

03 agosto 2023 a

Ormai è tutto fatto e definito, manca soltanto il sì del giocatore. E il giocatore in questione è Charles De Ketelaere: il prossimo anno vestirà la maglia dell'Atalanta. Addio Milan, insomma. La Dea, per inciso, da tempo era sulle tracce del belga, in cerca di riscatto dopo la disastrosa prima stagione in rossonero.

E il Milan potrebbe aver messo a segno un vero e proprio colpaccio in uscita. Stando alle indiscrezioni, infatti, la formula concordata con l'Atalanta è quella di un prestito oneroso dal costo di 6 milioni di euro per un anno, con annesso diritto di riscatto. Una soluzione a cui il Milan ha aperto quando ha compreso che arrivare a una cessione definitiva del fantasista senza mettere a segno una pesante minusvalenza sarebbe stato difficile.

I rossoneri infatti per CdK spesero più di 30 milioni di euro. Quindi una stagione deludente. E l'ovvio calo delle quotazioni del belga. Ma incassando questi sei milioni, a conti fatti, al termine della prossima stagione - considerato l'ammortamento dell'ingaggio - sarebbe sufficiente venderlo a una ventina di milioni per pareggiare un investimento che, ad oggi, sembrava davvero difficile pareggiare. E, chissà, se Charles giocasse una buona stagione con l'Atalanta lo scenario potrebbe ulteriormente mutare in positivo: sia per il Milan, sia per l'Atalanta, che avrebbe la "prelazione" per confermare in rosa quello che soltanto pochi mesi fa appariva come uno dei migliori prospetti del calcio europeo.