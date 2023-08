Napoli fregato sul mercato? Vergogna francese: il Lens pubblica questo video

04 agosto 2023 a

Niente Kevin Danso per il Napoli, e i partenopei si beccano ora un sonoro sfottò social. Dopo aver raggiunto l'intesa col difensore per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, il Lens ha annunciato infatti l'accordo su Twitter con un video che prende in giro proprio il club azzurro. Accompagnata da una tarantella, la clip mostra alcuni pseudo-messaggi inviati da un "Cortigiano del sud Italia" al giocatore e si chiude con lo Stivale che scalcia il cellulare e la scritta "Non andrà dagli italiani". Un messaggio forte e chiaro dopo la corte di De Laurentiis al centrale austriaco.

Napoli, uno sfottò che non piace. Si cerca ancora l’erede di Kim

Il Napoli, così, deve guardare ancora all'erede di Kim, che non sarà Danso. Un po' per la situazione contrattuale del difensore, che dopo il rinnovo rende praticamente impossibile l'operazione a costi ragionevoli, Un po' per gli sfottò con cui il Lens ha scelto di comunicare il prolungamento col giocatore. Modalità che di sicuro non sono piaciute alla dirigenza azzurra e che spingono la questione oltre le solite scaramucce e dinamiche di mercato. Una presa in giro in piena regola che potrebbe complicare anche i rapporti tra i club. Per inciso, sui social e nelle radio, è montata la rivolta dei napoletani, avvelenatissimi, contro il Lens

Il dg del Lens: “Vedere Danso rinnovare testimonia la sua lealtà”

Il sito ufficiale del club francese ha riportato le parole del direttore generale del club, Arnaud Pouille, che ringrazia Danso per aver rinnovato con il club francese, quest’anno in Champions League dopo il secondo posto di scorso anno: "Vedere Kevin rinnovare, quando è stato corteggiato dai principali team europei, testimonia la sua lealtà al Racing e il suo desiderio di essere pienamente coinvolto nel progetto in cui è entrato due anni fa — si legge — Il suo attaccamento ai valori della famiglia corrisponde pienamente al nostro DNA".