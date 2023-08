Addio a Idris, tifoso juventino di Quelli che il calcio: morto a 72 anni dopo il ricovero lampo

04 agosto 2023 a

È morto a Brescia Idris, noto al grande pubblico soprattutto grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Edrissa Sanneh, questo il nome completo del giornalista, originario del Gambia e grande tifoso della Juventus, aveva 72 anni. Il giornalista e opinionista bresciano d’adozione si è spento alla Poliambulanza del capoluogo lombardo, dove - secondo Bresciaoggi, quotidiano di cui è stato collaboratore - era ricoverato da tre settimane.

I funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto alle 11 nella chiesa parrocchiale di Bedizzole, dove aveva messo su famiglia. Appassionato di jazz, di tennis e di cucina, nel 2005 aveva partecipato anche all’ Isola dei Famosi ma la sua notorietà sul piccolo schermo resta indelebilmente legata alla trasmissione della Rai Quelli che il calcio con Fabio Fazio. "Potevo scegliere fra due borse di studio - raccontava - una negli Stati Uniti e una a Perugia. Ho fatto il deserto del Sahara, ho preso un aereo per volare a Roma: avevo vinto il premio per la letteratura assegnato dal presidente della Repubblica del Senegal. Poi da Perugia mi sono trasferito a Brescia, ho finito gli studi, ho cominciato a lavorare come dj nelle discoteche e nelle radio". Dalla radio il grande salto alla tv.

E proprio Fazio, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, lo ricorda così: "Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo".