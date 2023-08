Roma, Morata "azzera" Mourinho: "Per me non è un'opzione"

Federico Strumolo 05 agosto 2023 a

«Auguro il meglio a Mourinho, ma la Roma per me non è un’opzione». Parole di Alvaro Morata, il quale chiude alla possibilità di trasferirsi in giallorosso, dopo le tante voci sul futuro del 30enne spagnolo. In ogni caso, la Roma un centravanti lo farà e in cima alla lista degli obiettivi c’è Marcos Leonardo (20 anni) del Santos: i giallorossi hanno alzato l’offerta, avvicinandosi a 20 milioni di euro, bonus compresi. A Roma sperano che a finanziare il mercato sia la cessione di Roger Ibanez (24), ma è lo stesso centrale ad allontanare l’addio, perché felice a Trigoria (si era parlato di una proposta da 25 milioni del Nottingham Forest).

Parlando di difensori, per il Milan sembra già tramontata la pista che porta a Clement Lenglet (28) del Barcellona, per i costi troppo alti dell’operazione, ma intanto il Werder Brema si unisce a Bologna e Fulham nella corsa a Fodé Ballo-Touré (26). Il Milan cercherà poi un sostituto, ma non sarà Luca Pellegrini (24), sempre più vicino alla Lazio, per un’operazione in prestito dalla Juventus.

Giornate calde per la Fiorentina. La non convocazione di Sofyan Amrabat (26) per le sfide con Newcastle e Nizza in programma tra oggi e domani rappresenta un chiaro segnale del suo imminente addio: andrà al Man. United. Saluta Firenze anche Gaetano Castrovilli (26), pronto a raggiungere il Bournemouth: la Viola incasserà 12 milioni + 2. Estero: fatta per il passaggio di Kessié (26) dal Barcellona all’Al-Ahli; Cesare Casadei (20) giocherà al Leicester in prestito dal Chelsea.