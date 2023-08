Juve, irrompe il Real Madrid: per Lukaku ora è durissima, caos-bianconero

05 agosto 2023 a

Per la Juventus l'affare che dovrebbe portare in bianconero Romelu Lukaku, la telenovela di questo calciomercato estivo, si complica. In primis perché l'arrivo di Big Rom è legato a doppio filo a Dusan Vlahovic: il serbo andrebbe al Chelsea, che ha aperto all'opzione. Peccato però che il diretto interessato vorrebbe restare in bianconero: oltre ad averlo detto, lo ha fatto capire in modo inequivocabile con un'esultanza durante una recente partitella.

Ma non è tutto. Il punto è che tra Juve e Chelsea c'è un enorme divario sulla contropartita economica che i Blues dovrebbero aggiungere: i bianconeri vogliono 40 milioni, i londinesi ne offrono 20.

Ma c'è di più. Già, perché ora sulle tracce di Vlahovic ci sarebbero altre due squadre. E che squadre: Real Madrid e Tottenham. I primi hanno dato l'addio a Karim Benzema, senza ancora trovare il sostituto. A Madrid volevano Kylian Mbappè, altra telenovela estiva, ma il giallo sembra irrisolvibile. Dunque guardano al serbo della Juventus.

Gli Spurs, da par loro, devono sostituire Harry Kane, in uscita verso il Bayern Monaco. E così valutano con serietà l'opzione-Vlahovic. E il Tottenham è un'altra soluzione di grande prestigio. Insomma, due nuovi club sulle tracce del serbo. Due variabili in più in un intreccio di mercato in cui di certo c'è soltanto che la Juventus vuole Lukaku. Ma considerati gli scenari, l'operazione sembra complicarsi in modo forse irreparabile.