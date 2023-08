Andrè Onana umiliato, da dove prende gol: all'Inter se la ridono

05 agosto 2023 a

a

a

Il debutto di Andrè Onana non è stato di quelli da ricordare per l’eternità. Sebbene si trattasse soltanto di un’amichevole contro il Lens, il video del gol subito dal portiere camerunense è diventato virale in men che non si dica. Ovviamente i tifosi dell’Inter un po’ hanno riso sotto ai baffi per la rete subita da Onana, che a onor del vero non ha proprio tutte le colpe del caso.

Inter fregata su Scamacca? Scenari clamorosi: nuovo bomber, i due nomi

Pagato 55 milioni dal Manchester United, le aspettative su di lui sono molto alte. Il primo impatto non è però stato dei migliori: Onana ha preso gol praticamente da centrocampo, facendosi sorprendere in posizione troppo avanzata e finendo in fondo alla sua stessa rete nel vano tentativo di evitare che il pallone lo scavalcasse. Va detto che il gol è nato da un errore improvviso a centrocampo, con Sotoca che è stato bravo a indovinare un gran tiro che non ha dato il tempo al portiere di rientrare tra i pali.

D’altronde Onana è abituato a giocare abbastanza alto, essendo bravo a disimpegnarsi con i piedi: spesso si trova fuori dalla sua area per alzare la linea difensiva e dare una mano in costruzione se necessario. All’Inter non gli era mai capitato di subire un gol del genere: il caso ha voluto che la prima rete incassata da portiere del Manchester United sia difficile da dimenticare.