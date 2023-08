Gigi Buffon, tre giorni senza lavoro: poi dicono che in Italia...

Fabrizio Biasin 06 agosto 2023 a

L’altro giorno ci ha lasciati Gigi Buffon. Per carità, solo a livello calcistico. Dopo lunga e onorata carriera uno dei portieri più forti di tutti i tempi ha appeso i guantoni al chiodo. Era mercoledì. E tu pensi a questa leggenda del calcio che improvvisamente si ritrova a dover affrontare il post-carriera e chissà di quanto tempo avrà bisogno prima di abituarsi eccetera eccetera...

Ieri, l’annuncio: «Buffon è il nuovo capo delegazione della Nazionale azzurra di Roberto Mancini». Così il neo nominato: «Torno in Nazionale perché quel bambino che 30 anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare. Fin dal primo contatto di questi ultimi giorni con il Presidente Gravina avevo deciso di dire di sì, ma abbiamo dovuto verificare alcuni aspetti tecnici; la Nazionale viene prima di tutto e niente mi avrebbe impedito di tornare a casa». Tre giorni senza lavoro... Poi dicono che in Italia trovare “una fatica” sia impossibile.