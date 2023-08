Inter, assalto decisivo: 35 milioni sul piatto, a un passo dal bomber dell'Arsenal

06 agosto 2023 a

Dopo aver perso Gianluca Scamacca, soffiato dall'Atalanta, l'Inter cerca un centravanti sul mercato. Il tempo stringe e Simone Inzaghi è in pressing sulla dirigenza per avere al più presto il tassello mancante, anche perché la Serie A partirà tra pochi giorni.

Un buco che ha la sua origine nel caso-Romelu Lukaku: era lui il predestinato, ma come sia andata a finire lo sanno tutti. E dunque, sfumato Scamacca, che si fa? Secondo la Gazzetta dello Sport il piano di Piero Ausilio e Beppe Marotta è chiaro: vogliono sempre Folarin Balogun, 22enne di grandi prospettive che ha conquistato i due dirigenti nerazzurri, che in lui vedono un potenziale fuoriclasse.

Con l'Arsenal i contatti proseguono da tempo e non si sono interrotti neppure quando i Gunners hanno chiesto 40 milioni, cifra insostenibile per le casse dell'Inter. Ma ora le pretese si sarebbero abbassate, dunque la trattativa riparte. Si potrebbe infatti chiudere a 35 milioni, magari qualcosina meno. Americano cresciuto in Inghilterra, nell'ultima stagione al Reims, dove era in prestito, ha fatto 21 gol in Ligue 1. Cifre che avrebbero convinto l'Inter, che secondo la Gazzetta, ora, starebbe preparando l'assalto decisivo: 35 milioni, ma non in un'unica rata, più una percentuale sulla futura rivendita. Si riuscirà a chiudere?