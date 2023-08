Iga Swiatek sconvolge il tennis: occhio alla bocca, come si allena

08 agosto 2023 a

a

a

Iga Swiatek è la tennista numero uno al mondo. A 22 anni può già contare un US Open e tre Roland Garros vinti, oltre a una dozzina di altri tornei. Reduce dall’eliminazione ai quarti di Wimbledon, la campionessa polacca è pronta a tornare in campo in occasione del Canadian Open. Nelle scorse ore ha fatto il giro del web il video che la ritrae mentre si allena sui campi di Montreal.

"Ti scavi un abisso, buio senza fine": il momento drammatico di Matteo Berrettini

C’è un dettaglio particolare che ha destato un certo stupore: a un certo punto la Swiatek ha giocato portando un nastro adesivo sulla bocca. Una volta conclusa la sessione di allenamento, la polacca ha spiegato perché è ricorsa a questo metodo: “A volte non capisco nemmeno le cose che mi dicono di fare. Lo sto facendo da molto tempo ormai. Quindi sì, è diventato abbastanza facile, ma di sicuro puoi vedere la differenza, come tutto ciò che fai in campo diventa sempre più difficile con quel nastro adesivo sulla bocca”.

“È più difficile respirare quando puoi farlo solo attraverso il naso - ha sottolineato la Swiatek - ed è più facile che la mia frequenza cardiaca aumenti. Immagino che sia il modo per lavorare sulla mia resistenza non facendomi correre così veloce e fare cose estreme”. L’obiettivo del nastro sulla bocca è quindi di lavorare sulla capacità di sostenere lo sforzo, facendolo nella maniera più efficace possibile.