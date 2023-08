Cristiano Ronaldo, altra sceneggiata: "Ma ho fatto due gol!"

13 agosto 2023 a

Cristiano Ronaldo fa doppietta e l'Al Nassr batte l'Al Hilal per 2-1 ai supplementari vincendo la Champions Cup. Nella sfida che apre la nuova era del calcio in Arabia Saudita, con una parata di stelle nei principali club, è CR7 a confermarsi il numero 1. L'Al Hilal schiera Koulibaly, Ruben Neves e Sergej Milinkovic Savic. L'Al Nassr, oltra a CR7, propone Marcelo Brozovic, Sadio Mané e Seko Fofana. Il portoghese va a segno al 73', con la sua squadra in inferiorità numerica per l'espulsione di Alamri, e pareggia dopo il vantaggio dell'Al Hilal firmato al 51' da Michael. La sfida va ai supplementari e Ronaldo concede il bis con il colpo di testa vincente e decisivo al 98'.

Ronaldo Reaction after Savic awarded for the best player in the match.



Why Always Me? #النصر pic.twitter.com/3zu3FCIpSJ — FootballMind⚽️ (@footballMind12) August 12, 2023

Cr7 ha quindi ricevuto due premi, uno di squadra e un altro personale, ma non quello che voleva. A Ronaldo infatti è stato assegnato un premio per essere stato il capocannoniere del torneo con sei gol in altrettante partite (tre in più di Benzema, CR7 è rimasto a secco solo nella prima), mentre gli è stato anche consegnato il trofeo dell'Arab Club Champions Cup come capitano dell'Al Nassr.

Ma non è stato insignito del titolo di "miglior giocatore" andato invece a Sergej Milinkovic-Savic.

Per questo Ronaldi si è infuriato ed è andato a protestare on uno dei responsabili dell'organizzazione. Eccolo mentre fa il segno due con le dita a simboleggiare i due gol segnati nella finale.