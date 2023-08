Mancini, le dimissioni? La madre: "Non è l'ultimo arrivato, c'è una ragione"

13 agosto 2023 a

a

a

"Non sapevo niente. È una cosa che è maturata lì, all’interno credo della federazione. Non lo so. Se ha preso questa decisione ci sarà una ragione e la spiegherà lui". A parlare è Marianna Mancini, mamma di Roberto, raggiunta telefonicamente da Tv Marche. "Questo momento lo vivo benissimo - ha aggiunto -. Ne ho vissuti talmente tanti di questi momenti che non mi fa paura più niente. Roberto non è l’ultimo arrivato". Parlando dell’esperienza del figlio alla guida della nazionale ha detto che è stata "bella, anche perché hanno vinto l’Europeo ed erano tanti anni che on si vinceva". "È stata un’esperienza bellissima", ha poi concluso.

Mancini oggi 13 agosto, come annunciato da Libero in esclusiva e poi confermato dalla Figc a stretto giro ha dato le dimissioni da Ct degli Azzurri, è pronto un contratto triennale come allenatore della nazionale dell’Arabia Saudita. l quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat ha confermato che la decisione di Mancini è arrivata dopo il suo accordo con Yasser Al-Mishal, presidente della Federcalcio saudita, per guidare la nazionale saudita. La federazione saudita sta cercando di ingaggiare un nuovo allenatore per succedere al francese Hervé Renard.

Da parte sua Mancini spiega sui social: "Le dimissioni da Ct della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi cinque anni". Quindi ha concluso: "Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. È stato un onore". Ora inizia un altro capitolo della sua vita.