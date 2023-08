Mancini: "La verità sull'addio alla Nazionale" - Leggi l'intervista integrale su Libero in edicola

15 agosto 2023 a

a

a

Su Libero in edicola oggi, martedì 15 agosto, Roberto Mancini in una lunga intervista con Hoara Borselli, spiega i motivi che lo hanno portato a una scelta così netta e improvvisa: lasciare la Nazionale in pieno agosto a poche settimane da due partite importanti per gli azzurri. Il tecnico si confessa con Libero: "Ho chiesto di togliere la clausola che prevedeva l’esonero in caso di mancata qualificazione agli Europei, ma...". Cosa è successo davvero in quelle ore che hanno preceduto la rottura.



LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE IN EDICOLA O CLICCA QUI E ACQUISTA UNA COPIA DIGITALE