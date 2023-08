Inter, c'è già il sostituto di Skriniar: chi avrà Inzaghi

16 agosto 2023 a

a

a

Il sostituto di Milan Skriniar si chiama Yann Aurel Bisseck ed è stato uno dei primi acquisti del mercato nerazzurro. Già arrivato agli ordini di mister Simone Inzaghi durante il 12 luglio anche se il suo acquisto, forse, è passato un po' inosservato e ha finito per perdersi nel tran tran di voci riguardanti nomi più illustri o accattivanti agli occhi della grande platea del calcio: l’ultimo è quello di Lazar Samardzic, la cui trattativa si è interrotta per le alte richieste dell’entourage del giocatore, comprendente anche suo papà. Quel che è certo, però, è che all'Inter con Yann Aurel Bisseck sono certi di aver messo a segno nel silenzio un colpaccio, uno di quegli innesti che con il tempo farà pentire qualcun altro di non averci messo gli occhi sopra prima.

Dopo Mancini, filtra un nome a sorpresa: "Il nuovo Ct", una rivoluzione azzurra | Guarda

Bisseck, fisico importante e propensione a spingersi in attacco

Per il giovane tedesco di origini camerunesi, 22 anni, sono stati 7 milioni di euro. Un profilo che spicca per corporatura e forza fisica, ma Bisseck ha però dalla sua anche un piede destro piuttosto educato, che gli permette di farsi valere in impostazione, e la capacità di interpretare tutti i ruoli della difesa a tre, dal perno centrale al braccetto. In alcune doti può ricordare Skriniar, il quale ha appena lasciato Milano nel segno della polemica costante ad accompagnarne gli ultimi mesi. Un giocatore dal fisico importante, che sa sganciarsi in avanti, in sovrapposizione, e può risultare determinante nel gioco avvolgente di Inzaghi sulle fasce. La strada per diventare un top è ancora lunga, ma le premesse ci sono tutte.