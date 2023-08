Inter, la decisione di Marotta e Inzaghi: il nuovo bomber? Cambia tutto

12 agosto 2023 a

Beppe Marotta ha deciso insieme a Simone Inzaghi: per completare l’attacco dell’Inter si punterà con forza su Marko Arnautovic del Bologna, in quello che sarebbe un ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza nella stagione 2009-10 nell’anno del Triplete. Non sarà dunque Folarin Balogun il nuovo rinforzo in avanti. Il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per l'attaccante statunitense dell'Arsenal, avvisando il club inglese che l'entourage del giocatore. L’alternativa, secondo Sportmediaset, resta Mehdi Taremi del Porto

Arnautovic, il Bologna fa muro: chiesti 7-8 milioni più bonus, ma l’Inter ne vuole superare i 6

Arnautovic vorrebbe tornare all’Inter, ma il Bologna vuole più di un semplice indennizzo. Per l’iraniano, il Porto chiede 30 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri sono pronti ad alzare l'offerta per convincere i portoghesi. L'idea sarebbe quella di prenderli entrambi, ma deve trovare una sistemazione per Joaquin Correa per il quale non c'è particolare interesse. Dopo il duro sfogo del fratello-agente, sono arrivate anche le parole di Thiago Motta che spingono Arnautovic lontano da Bologna: "A maggio avevo detto che Marko avrebbe dovuto cogliere l'opportunità se fosse arrivata una grande squadra da Champions e continuo a pensarla così". Il big team è arrivato, ma il Bologna ha alzato il muro e chiesto almeno 7-8 milioni di euro (più bonus), mentre Marotta non vuole superare i 6 milioni.

Taremi, l’Inter pronta ad alzare l’offerta a 23 milioni

Per Taremi le cifre sono diverse. L'Inter ha un tesoretto complessivo di 35 milioni di euro, insufficiente per affondare il colpo con Balogun ma che basterebbe per il bomber iraniano. Marotta e Ausilio sono pronti ad alzare l'offerta iniziale di 23 milioni.