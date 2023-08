Inter, colpaccio! Spedisce Gosens in Bundesliga, ecco per chi chiude: gode Inzaghi

12 agosto 2023 a

L’Inter è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato. Nonostante qualche difficoltà improvvisa, l’affare che porterà Samardzic in nerazzurro troverà una conclusione positiva. La novità però è sulla fascia sinistra, dove Simone Inzaghi presto potrebbe avere a disposizione un rinforzo non indifferente: si tratta di Carlos Augusto, reduce da una splendida stagione d’esordio in Serie A.

L’esterno brasiliano è stato uno dei punti di riferimento del Monza, che al primo anno nel massimo campionato è riuscito a ottenere un’ottima posizione di metà classifica. Carlos Augusto sembra proprio fare al caso dell’Inter: grazie anche alle sue spiccate doti offensive, nel 352 nerazzurro dovrebbe trovarsi perfettamente a suo agio. Il brasiliano è l’obiettivo principale per sostituire Robin Gosens, che è diretto all’Union Berlino: l’Inter incasserà circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, dalla sua cessione.

Soldi freschi che i nerazzurri intendono subito reinvestire: dal Monza arriverà Carlos Augusto per una cifra simile a quella ricevuta per Gosens. L’affare dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus. Un giusto prezzo per un calciatore che ha tutte le qualità giuste per fare bene in nerazzurro e magari prendersi anche la maglia da titolare.