Milan, Pioli in crisi: "Chi ha chiesto la cessione", saltano i piani

16 agosto 2023 a

La sua permanenza sembrava oramai cosa fatta, ma alla fine Rade Krunic potrebbe fare tremare di nuovo il Milan. Il tutto a pochi giorni dalla prima di campionato contro il Bologna al Dall'Ara, lunedì prossimo. Secondo Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco di SportsDigitale.com, l'ex centrocampista dell'Empoli ha comunicato a Moncada e Furlani di voler lasciare il club del Diavolo, optando per il progetto del club turco. Il Fenerbahce, ricorda La Gazzetta dello Sport, ha fatto una nuova offerta di 7 milioni di euro al Milan, seguendo - come riportato dal collega turco Arda Birben - una precisa richiesta dell'allenatore del Fenerbahçe İsmail Kartal ai suoi dirigenti. Il tecnico pensa che Krunic sia necessario per il suo gioco e così il giocatore avrebbe accettato l'offerta del Fenerbahce, mentre c'è ancora da trovare l'accordo tra i club. I rossoneri chiedono non meno di 10 milioni.

Se così fosse, non basterebbe il rinnovo che il Milan ha intenzione di fare al centrocampista per trattenerlo con sé. Il club turco ha formulato una proposta da circa 3 milioni di euro netti all’anno, al Milan ne percepisce 1,5-1,7, quindi avrebbe un buon miglioramento del suo stipendio trasferendosi in Turchia. A quasi 30 anni (li compirà a ottobre) è normale che Krunic ossa fare anche di ragionamenti di tipo economico.