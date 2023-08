Inter, brutta botta: salta l'affare, chi mette nei guai Inzaghi

16 agosto 2023 a

Alla fine è tutto andato come previsto: è saltata clamorosamente la trattativa tra Lazar Samardzic e l’Inter, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro era già pessimista sia domenica sia lunedì, quando il padre del centrocampista aveva ingaggiato un altro agente (il terzo) per ridiscutere i termini dell'accordo del figlio e le commissioni che erano già state concordate con Rafaela Pimenta. Evidentemente l'ultimo tentativo non è andato a buon fine e domenica sera le parti hanno deciso di interrompere la negoziazione.

Samardzic, occhio al West Ham. In Italia Juve e Napoli monitorano la situazione

Samardzic, rimasto domenica ad allenarsi a parte a Udine, è lontanissimo da diventare un giocatore dell'Inter nonostante l'accordo tra i due club e le visite mediche già sostenute a Milano. Nel frattempo vedremo se spunteranno fuori altre offerte, con l'Udinese chiaramente irritata per la situazione che si è creata. Il West Ham, in caso di cessione di Paqueta al Manchester City, potrebbe bussare alla porta dei Pozzo, ma attenzione anche a interessamenti dall'Italia (Juve e Napoli).

La conferma anche da Di Marzio

“L’Inter rinuncia a Samardzic — è la conferma rilasciata anche dall’esperto di calciomercato, Gianluigi di Marzio — come raccontato ieri sera, il club nerazzurro aveva deciso di dare tempo fino a questa mattina al giocatore e al suo entourage per accettare le condizioni inizialmente pattuite. Non essendo arrivato questo tipo di feedback, la società di Milano ha deciso di rinunciare definitivamente al classe 2002”.