Juve, "contatti avviati": l'ultimo colpo per blindare il centrocampo

Il mercato dell’Inter regala un colpo di scena dietro l’altro e in un giorno i nerazzurri rivoluzionano la fascia sinistra chiudendo due operazioni, una in entrata e una in uscita. A salutare Milano è il 29enne tedesco Robin Gosens, il quale finalmente potrà debuttare in Bundesliga, dopo aver trascorso la carriera tra Olanda, al Dordrecht e all’Heracles Almelo, e Italia, tra Atalanta e, appunto, Inter. Il futuro di Gosens, infatti, sarà all’Union Berlino, che verserà 15 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse nerazzurre, sbloccando l’arrivo dal Monza di Carlos Augusto. È il 24enne brasiliano, infatti, l’erede scelto da Beppe Marotta, per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più bonus (il terzino rinnoverà prima il suo contratto con i brianzoli, in scadenza nel 2024, per consentire il prestito). Due affari nel giro di poche ore per l’Inter, ma non certo gli unici in un mercato movimentato.

Dopo la fumata grigia di venerdì per l’acquisto dall’Udinese di Lazar Samardzic (21 anni), nelle ultime ore le parti stanno cercando di ricucire: è una questione tra l’entourage del giocatore e l’Inter. Dalla riuscita dell’operazione Samardzic dipenderà il budget per l’attaccante e, intanto, da Bologna arriva un’apertura per Marko Arnautovic (34), con il tecnico Thiago Motta che non si opporrebbe alla partenza del suo centravanti: può essere lui il nome giusto, anche perché il Porto continua a chiedere 30 milioni per Mehdi Taremi (31). Marotta, inoltre, prenderà un difensore centrale: Mehri Demiral (25) e Takehiro Tomiyasu (24) restano sul taccuino, ma attenzione a Trevoh Chalobah (24) del Chelsea.

Giornate caldissime per l’Inter, meno per il Milan, concentrato sulle uscite, come quella di Charles De Ketelaere (22), il quale si avvicina all’Atalanta dopo il rallentamento dei giorni scorsi (pure in questo caso per le richieste dei procuratori). Vuole diventare protagonista del mercato anche la Juventus, che ha avviato i contatti con lo Strasburgo per il centrocampista Habib Diarra (19). Sarebbe un rinforzo in prospettiva dopo la cessione di Nicolò Rovella (22), diretto alla Lazio. La Vecchia Signora, comunque, farà altre uscite: Enzo Barrenechea (22) andrà in prestito al Frosinone, dove potrebbe presto raggiungerlo Kaio Jorge (21). L’ex juventino Leandro Paredes (29), invece, vuole tornare alla Roma: l’argentino ha l’accordo con i giallorossi, allontanando il Galatasaray, che punta sull’intesa con il Paris Saint-Germain. Paredes sarebbe il sostituto di Nemanja Matic (35), che andrà al Rennes (per 3 milioni). Per il ruolo di centravanti si spinge per Duvan Zapata (32), ma l’Atalanta ragiona sull’opportunità di rinforzare una concorrente. E mentre la Dea saluta Joakim Maehle (26), venduto al Wolfsburg per 13 milioni, manca l’ok di Brandon Soppy (21) per sbloccare lo scambio con Wilfried Singo (22), in cui al Torino andrebbero 7 milioni. Tra le piccole, infine, è scatenato il Genoa, che dopo aver ufficializzato l’arrivo dal Milan di Junior Messias (32), vuole Ruslan Malinovskyi (30), in uscita dal Marsiglia e corteggiato anche dal Torino.