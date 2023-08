Olga Carmona vince il Mondiale poi il dramma dopo pochi minuti

21 agosto 2023 a

a

a

Vince il Mondiale e poi scopre che suo padre è morto: è successo alla giocatrice spagnola Olga Carmona, che è stata colpita dal lutto familiare mentre giocava la finale contro l’Inghilterra in cui ha segnato il gol decisivo per la Spagna. La serata del trionfo, insomma, si è trasformata in un dramma personale subito dopo i festeggiamenti.

La Federcalcio spagnola, con una nota ufficiale, ha rivolto immediate condoglianze a Carmona: "La @RFEF è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo".

L'improvvisa scomparsa del padre della 23enne sarebbe arrivata proprio durante la partita contro l'Inghilterra. Partita in cui Carmona è stata decisiva con la rete siglata al 29′. Nessuno, però, le avrebbe voluto comunicare il lutto familiare se non al termine della finale, dei festeggiamenti e delle dichiarazioni post gara. Tant'è che l'attaccante ha deciso di dedicare il proprio gol alla madre scomparsa di una sua amica.

Dopo aver ricevuto la terribile notizia, la capitana della Spagna ha scritto su Twitter: "E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà".