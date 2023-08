Neymar, rottura totale col Psg: "Se ne va", come si è arrivati al crac

08 agosto 2023 a

Messi se ne è andato negli Usa, Mbappé ha rotto con tutti e aspetta di svincolarsi per andarsene al Real. Ma ora il Psg deve fare i conti anche con la grana Neymar, che ha chiesto di andare via. Era l’estate del 2021 quando il presidente qatarino Nasser Al-Khelaifi prendeva Messi per accoppiarlo agli altri due, in un tridente da sogno, ma oggi il vento è cambiato. L’ultimo atto, è scritto su Repubblica, è arrivato lunedì, quando il giocatore — arrivato nel 2017 da Barcellona — ha detto basta, comunicando alla dirigenza del Psg che per lui l’avventura è finita: “Voglio andar via”». Non è chiarissimo ancora se abbia già un acquirente interessato ma silente.

Neymer, 222 milioni ma al Psg presenze ridotte alla metà

Di certo, per il Paris Saint-Germain Neymar non è stato un affare: 222 milioni di clausola per strapparlo al Barcellona e 36 milioni a stagione, ma in campo si è visto appena 172 volte sulle 318 gare ufficiali. Il 54 %, poco più di metà. Nel frattempo ha collezionato multe, infortuni, tradimenti sentimentali a mezzo social. Oltre alle liti con Mbappé. Sembrava plausibile che la fine della love story tra il fuoriclasse francese e il Paris potesse diventare il grimaldello per far sentire nuovamente un re il brasiliano. Invece no. Nell’estate della grande fuga da Parigi, anche lui come i suoi nobili colleghi ha detto basta.

La suggestione Barça, anche il Newcastle pensa a Neymar

In Spagna sono certi che la dirigenza del Barça stia lavorando per riportarlo a casa, ritenendolo l’uomo giusto per riempire le tribune dello stadio Montjuic dove i blaugrana giocheranno in attesa della ristrutturazione del Camp Nou. Ma il tecnico Xavi crede che sia un rischio troppo grande inserire nello spogliatoio un carattere come quello di Neymar. Anche il Newcastle prova a farci su un pensierino, ma quello che sembra certo è che l’avventura del brasiliano al Psg è oramai finita.