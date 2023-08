Milan, nuova colonna in difesa: "Colpo quasi chiuso", il top-player francese

04 agosto 2023 a

Otto acquisti sono arrivati — l’ultimo giovedì sera con l’arrivo di Yunus Musah dal Valencia — e ora il Milan ne ha in programma altri tre. Un difensore centrale, una delle priorità se si contano i gol subiti in tournée (tre dal Real, due dalla Juventus, uno dal Barcellona), un terzino sinistro per dare il cambio a Theo Hernandez e un giovane centravanti se la società deciderà di privarsi di Colombo in prestito. L’idea di rimettersi in pista alla ricerca di un difensore centrale arriva dall’America, dove la porta rossonera si è aperta a Real, Juve e Barça: la via che la dirigenza percorrerebbe volentieri, secondo La Gazzetta dello Sport, conduce in Spagna, più precisamente a Barcellona. Clement Lenglet ha i numeri giusti: 28 anni, né troppo giovane (di baby talenti il Milan ne ha già in rosa: da Jan-Carlo Simic a Nsiala) né troppo vecchio.

Lenglet, esperienza e prezzo alla portata: ci vogliono 10 milioni di euro

Lenglet ha giocato in tre campionati diversi: Ligue 1, Liga e Premier, dunque può fare da guida anche in campo internazionale. Al Barça ha trascorso gli anni migliori della carriera: in totale 160 presenze e 7 gol. Qui ha fatto ritorno dopo il prestito del campionato scorso al Tottenham (altre 26 partite in Inghilterra, 7 in Champions con un gol). E 10 milioni di euro basterebbero per portarlo al Milan a titolo definitivo. I conti tornano anche qui. La quota è accessibile, per i valori del mercato attuale quasi un colpo in saldo. Lenglet, francese di Beauvais, è stato compagno in nazionale di Giroud e Theo Hernandez: è stato convocato dal c.t. Deschamps per la prima volta nel giugno 2019, l’ultima nel novembre 2021. La strada è tracciata, il Milan deciderà nei prossimi giorni se continuare a seguirla o se abbandonarla in cerca di sentieri alternativi.