Milan, scoppia il caso dopo Bologna: "Non l'ha nemmeno convocato"

Il giorno dopo il brillante esordio in campionato del Milan a Bologna, in cui è arrivata una vittoria secca per 2-0 e una prestazione convincente, non proprio tutti sono contenti. Sicuramente non lo sono Origi, Caldara, Ballo Touré e Saelemaekers, gli unici a non essere convocati per la partita del Dall’Ara. Sono tutti sul mercato e, se la cosa può non stupire per i primi tre, mai pienamente nel progetto di Pioli e deludenti nel rendimento la passata stagione, stupisce che sul treno degli esodati ci sia finito anche Saelemaekers. Esterno destro affidabile, l’anno scorso protagonista anche nello 0-4 rossonero al Maradona contro il Napoli futuro campione, con una serpentina ed un gol che aveva entusiasmato i tifosi milanisti presenti allo stadio e non solo.



La rivoluzione estiva del Diavolo, certo, è stata importante e ha riguardato anche la zona di campo solitamente occupata da Alexis. Il primo a saltare non è stato nemmeno lui, ma il suo compagno di ruolo Junior Messias, finito al Genoa. Furlani e Moncada hanno regalato a Pioli Pulisic e Chukwueze, a lungo inseguiti, perciò per Saelemaekers le opportunità di giocare quest’anno si riducono e di molto.

Diverse sono le piste che da qui al 31 agosto possono essere percorse: una riguarda un possibile e clamoroso scambio con la Juventus, che prenderebbe l’esterno belga e girerebbe contestualmente in prestito l’attaccante Moise Kean ai rossoneri, sempre a caccia di un vice-Giroud. Al di là di questa proposta, però, non sono arrivate ancora offerte ufficiali dall’estero, per cui il belga rischia di dover fare salotto almeno fino a gennaio, una posizione che nessuno vorrebbe ricoprire. L’unica alternativa sarebbe cercare di convincere Pioli in allenamento che può essere sempre utile alla causa, magari anche come terzino destro in alternanza a Calabria, ruolo in cui fin qui Pioli gli ha preferito Kalulu. Il francese, a sua volta, può rivelarsi utile anche come difensore centrale, la rosa del Milan è ampia e duttile e qualche spiraglio per Saelemaekers può aprirsi. La cosa migliore, però, è che giochi e la speranza, anche dei tifosi del Milan in una sorta di ringraziamento per i servizi resi, trovi una giusta sistemazione altrove.