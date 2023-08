Bonucci, è finita con la Juve: clamoroso, ecco dove va a giocare

22 agosto 2023 a

a

a

Leonardo Bonucci è a un passo dalla firma con l’Union Berlino. Il 36enne difensore è pronto a lasciare la Vecchia Signora dopo 11 stagioni ed è pronto a volare in Germania. Secondo Fabrizio Romano, la firma è oramai imminente e la decisione ora spetta al giocatore. Il club è assolutamente favorevole all'ingaggio e in settimana dovrebbe arrivare la risposta. In Italia per Bonucci c'era stato l'interessamento concreto della Lazio, che non ha però trovato seguito, e ora per lui potrebbe iniziare una nuova avventura che sarebbe la prima all'estero in carriera.

L'arma segreta della Juve per vincere lo scudetto: perché può cambiare tutto

Bonucci, addio alla Juve dopo 502 partite e 35 gol

Quello che è certo, comunque, è che il difensore della Nazionale non proseguirà il suo rapporto con la Juventus, al termine di 502 presenze e 35 gol. L’addio, però, non è stato dolce, dato che, tornato dalle vacanze estive, è stato messo fuori rosa e si è dovuto cercare una squadra. Una volta a Torino, Bonucci ha richiesto ufficialmente il reintegro, negato dalla società, ed è intervenuta anche l'Associazone italiana calciatori che tramite il proprio presidente Umberto Calcagno ha affermato: "È stata calpestata la dignità di Bonucci con condotte illegittime: deve essere reintegrato subito." Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2024, e una separazione gioverebbe anche alle casse bianconere: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza è il terzo calciatore in rosa per peso a bilancio dopo Vlahovic e Chiesa.

A chi va lo scudetto del 2006: arriva il verdetto finale

Pirlo sull’addio di Bonucci: “Sorpreso, so quanto ci tiene alla Juve”

Sull’addio vicino di Bonucci, pochi giorni fa, si è espresso anche il suo vecchio compagno in bianconero e oggi allenatore della Samp, Andrea Pirlo: “Lui fuori progetto? Mi è dispiaciuto perché sono stato un suo compagno e anche allenatore — le sue parole a Sky Sport — so quanto ci tiene a giocare in bianconero. Sono sorpreso da tale decisione, ma penso che tra le parti ci fosse già stato qualcosa”.