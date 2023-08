Cassano sconvolto: "Juve spaziale, ma ho una domanda..."

22 agosto 2023 a

Una Juve convincente, brava all’esordio a prendersi per 3-0 la sfida della Dacia Arena contro l’Udinese. Per Antonio Cassano “ha giocato in maniera spaziale, una partita perfetta". Dichiarazioni alla Bobo Tv che sono arrivate a sorpresa, se si pensa che da sempre il barese sia un nemico del gioco di Massimiliano Allegri. "Il più bel primo tempo che io abbia mai visto — ha detto l’ex giocatore di Inter, Roma e Milan — I ritmi bassi della ripresa? Non fanno testo perché la stagione è appena iniziata e ci può stare che dopo uno sforzo iniziale ti limiti a controllare. Ho visto idee, gioco fluido, presenza nella metà campo avversaria, personalità, chapeau davvero, ma aspetto a essere ottimista perché c'è una domanda che mi viene spontanea".

Cassano: “Se la Juve gioca sempre così, strada giusta. Ma l’Udinese che roba era?”

La domanda che Cassano si pone riguarda proprio il gioco bianconero: “Se la vedo giocare allo stesso modo sempre così, in maniera continuativa, qualunque sa il risultato, che vinca o perda non m'importa, allora dico che la strada è quella giusta — ha detto — Oltretutto la Juve è favorita per lo scudetto perché in pratica ha conservato la stessa squadra, giocherà una volta a settimana perché non ha le coppe e può anche reggere quello sforzo lì. Ma conosco Allegri e so come la pensa”. E ancora: “Ripeto, la Juve ha tantissimi meriti per quel che ha fatto. Ma, ragazzi l'Udinese che roba era? Faceva fatica in attacco e in difesa, sembra avere mille problematiche. Per questo penso non so quanto si possa dire credibile quella partita”.