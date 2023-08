Lukaku, dramma-Inter: a chi è stato proposto, bomba di mercato

22 agosto 2023 a

a

a

Lorenzo Colombo potrebbe partire in prestito, e il Milan così è costretto a cercare una nuova punta. Si tratterebbe del 10° acquisto di mercato, dopo aver chiuso lunedì per il difensore Marco Pellegrini della Platense (club argentino), che proprio oggi, martedì 22 agosto, svolgerà le visite mediche dopo essere atterrato la notte precedente a Linate. Tre i nomi per l’attacco che stanno circolando in queste ore, secondo Sportmediaset, ci sarebbe Sardar Azmouni, iraniano 28enne del Bayer Leverkusen (3/4 milioni), Niclas Füllkrug, 30enne del Werder Brema (20 milioni) e Romelu Lukaku. Quest'ultimo rappresenta una vera e propria suggestione che appare impossibile per lo stipendio del belga: 12 milioni, quando il tetto rossonero non sfonda i 5.

"Non l'ha nemmeno convocato": dopo il Bologna scoppia il caso al Milan

Milan, Ledure ripropone Lukaku: al momento nessuna trattativa

Prima l’Inter, poi sembrava a un passo dalla Juve e ora bloccato al Chelsea. Lukaku è il nome sulla bocca di tutti nell'estate di mercato più rovente degli ultimi anni. Oramai ai margini al Chelsea, dopo aver visto la Juventus defilarsi sempre più e l'Al Ahli puntare su Mitrovic. I prossimi giorni per lui saranno decisivi. I Blues si guardano attorno e intanto Sebastien Ledure torna a bussare alla porta dei rossoneri proponendo Big Rom che però, come più volte sottolineato, non è un profilo in linea con il tetto salariale rossonero. Dovrebbero dunque verificarsi scenari non semplici, ma mai dire mai nelle ultime ore di mercato. Al momento, però, nessuna trattativa è stata intavolata.