Lukaku alla Roma? "Sono nervoso, domani...": cosa si lascia scappare di bocca

26 agosto 2023 a

a

a

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma. José Mourinho ha dovuto attendere quasi la fine del mercato, ma alla fine non poteva essere più contento di così: il belga ha le caratteristiche perfette per la sua squadra, che ha bisogno di un punto di riferimento offensivo di questo livello. “Sono un po’ nervoso, domenica volo a Roma per firmare il contratto”, ha dichiarato Lukaku in Belgio.

Juve, no a Lukaku: "Grosso ritorno", chi può essere il nuovo (vecchio) bomber

Le sue parole sono riportate da Het Laaste Niieuws, con i cronisti che hanno intercettato l’attaccante a margine di un torneo giovanile in cui è impegnato suo figlio con la maglia dell’Anderlecht. Per la verità l’accordo tra la Roma e il Chelsea non è ancora del tutto chiuso: i giallorossi hanno offerto 5 milioni per il prestito, ma i londinesi ne vorrebbero 8-10. Inoltre c’è sempre lo scoglio rappresentato dallo stipendio da 12 milioni: la Roma intende coprire 8,5 milioni, che è più o meno la cifra garantita dall’Inter lo scorso anno.

Lukaku già in Italia? Tam tam impazzito, cosa sta succedendo

Per Lukaku è quindi vicino il secondo ritorno in Italia, stavolta con una maglia diversa da quella nerazzurra. Per la Roma si tratta di un colpo di assoluto spessore, come lo era stato Dybala lo scorso anno. Se il belga dovesse avere l’impatto che ha avuto nella prima stagione con l’Inter o nel finale dello scorso campionato, allora per i giallorossi potrebbero aprirsi scenari interessanti.