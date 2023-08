Mondiali atletica, azzurri medaglia d'argento nella staffetta 4x100

26 agosto 2023 a

Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu salgono sul podio ai Mondiali di atletica a Budapest nella 4x100 maschile: argento per gli azzurri alle spalle degli Stati Uniti di Noah Lyles, alla terza medaglia d'oro in questo Mondiale. Bronzo alla Giamaica. Per l'Italia, che ha conquistato la medaglia in 37''62, si tratta della terza medaglia di sempre: la prima risale a 50 anni fa, nella prima edizione che si è svolta a Helsinki nel 1983. Quella volta Stefano Tilli, Carlo Simionato, Pierfrancesco Pavoni e Pietro Mennea conquistarono l'argento sempre alle spalle degli Usa.

La seconda medaglia azzurra nella staffetta, invece, risale all'agosto 1995 a Goteborg, con il bronzo di Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, Angelo Cipolloni e Sandro Flori.

Durante la semifinale, invece, la nazionale italiana maschile si era classificata prima con 37''65. Un’ottima prova per la squadra, che si era lasciata alle spalle Sudafrica, Gran Bretagna e Brasile. Il tempo degli azzurri era di due centesimi migliore rispetto ai 37"67 con cui gli Stati Uniti, grazie a Coleman, Kerley, Carnes e Smith, hanno vinto l'altra semifinale davanti a Giamaica (37"68) e Giappone (37"71).