Napoli-Sassuolo, Osimhen e Di Lorenzo mandano ko gli emiliani

Il Napoli supera 2-0 il Sassuolo nella gara valida per la seconda giornata di Serie A e resta a punteggio pieno, agganciando in vetta Milan e Verona. Osimhen sblocca il risultato al 16' del primo tempo su rigore, nella ripresa - sempre dal dischetto - Raspadori al 15' manca il raddoppio. Ci pensa Di Lorenzo poco dopo, al 19' a chiudere la partita firmando il 2-0. Gli emiliani hanno giocato in inferiorità numerica dal 7' della ripresa per l'espulsione per proteste di Maxime Lopez.

È finita invece 0-1 tra Lazio e Genoa. Si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite per la Lazio, che dopo lo scivolone contro il Lecce cade anche, in casa, contro il Genoa nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. È una rete di Retegui, a segno al 16' del primo tempo, a regalare il successo al Grifone, che centra il primo successo in campionato dopo il pesante ko dell'esordio con la Fiorentina. I biancocelesti restano così fermi a zero punti, mentre i liguri salgono a quota tre.

La classifica di Serie A dopo gli incontri di oggi validi per la seconda giornata. Napoli, Milan e Verona 6 punti; Fiorentina, Juventus e Lecce 4; Inter, Atalanta, Monza, Frosinone e Genoa 3; Salernitana, Cagliari, Roma, Bologna e Torino 1; Udinese, Lazio, Empoli e Sassuolo 0.