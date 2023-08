Milan, Varriale fa infuriare i tifosi: "Qualche dubbio lo lasciano"

28 agosto 2023 a

a

a

Enrico Varriale fa esplodere la polemica. Dopo la partita tra Milan e Torino finita 4-1 per i rossoneri con due rigori a favore della squadra allenata da Pioli, sui social il giornalista ha commentato così quanto accaduto in campo mettendo nel mirino soprattutto le scelte arbitrali. "Discorso non limitato al Milan che,confermo, tra le grandi è quella che finora ha fatto la migliore impressione e ieri ha meritato la vittoria.

Ma i “rigorini” di San Siro, malgrado quanto detto da Rocchi,e il maxi recupero di Verona qualche dubbio sugli arbitraggi lo lasciano", parole forti quelle di Varriale che hanno immediatamente scatenato la bufera soprattutto con le reazioni durissime dei tifosi del Milan.

Poker Milan al Torino: Giroud e Theo Hernandez lanciano Pioli

Sul fronte arbitri di certo non è stata una giornata facilissima. Dopo Milan-Torino è scoppiata anche la bufera su Juventus-Bologna per un rigore non dato dall'arbitro Di Bello ai felsinei e con il Var non chiamato per valutare la situazione. A quanto pare l'arbitro verrà tenuto a riposo almeno per un turno. Il campionato è ricominciato con un coro di polemiche e di proteste che alla seconda giornata suona un poì come inedito. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma i casi di Milan e Juve fanno parecchio discutere i tifosi.