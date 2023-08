Pavard all'Inter? Grazie al Milan: il clamoroso incrocio di mercato

Federico Strumolo 29 agosto 2023 a

Il Milan va forte sul campo e sul mercato, dove vuole regalare a Stefano Pioli l’ultimo colpo di un’estate caldissima. In queste ore, infatti, i rossoneri hanno presentato un’offerta al Porto per il centravanti Mehdi Taremi (31 anni). Il Diavolo non vuole spendere più di 20 milioni di euro per un giocatore in scadenza tra un anno e spera di convincere i portoghesi, che valutano l’attaccante iraniano circa 30 milioni: la volontà del giocatore, impaziente di vestire il rossonero, potrebbe risultare decisiva.

Milan che, intanto, spera di piazzare presto l’esubero Divock Origi (28), seguito da Torino e Udinese, è a un passo dall’accordo con il Bologna per il trasferimento di Alexis Saelemaekers (24) e deve fare i conti con l’interesse del Bayern Monaco per Pierre Kalulu (23). Il difensore francese è uno dei nomi sul taccuino dei bavaresi per sostituire Benjamin Pavard (27), passato ufficialmente all’Inter. Serviva appunto che il Bayern trovasse un tappabuchi ed ecco che l’assist può arrivare proprio dal Milan.

Intanto si muove anche il Napoli, che prende il fantasista danese Jesper Lindstrom (23) dall’Eintracht Francoforte per 25 milioni e tratta con il Psv per la cessione di Hirving Lozano (28), mentre la Juventus spera ancora di convincere il Sassuolo a cedere Domenico Berardi (29). E poi, ovviamente, c’è la questione Romelu Lukaku (30): la dirigenza della Roma ha finalmente trovato l’accordo col Chelsea: 5,8 milioni per il prestito, il giocatore percepirà 7,5 milioni di ingaggio. José Mourinho non può più lamentarsi.