Allegri, “cosa abbiamo detto a Bonucci”: il ricatto che inguaia la Juve

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri su Leonardo Bonucci sono apparse una “barbarie etica e regolamentare” a Paolo Ziliani. Il tecnico livornese potrebbe aver inguaiato la Juventus con le sue parole, che sostanzialmente confermano che i bianconeri hanno “ricattato” il loro ex capitano per liberarsene prima della fine del contratto. Intervistato da Dazn, Allegri ha rotto il silenzio su Bonucci, che sta cercando un’altra sistemazione in Serie A.

“Mi dispiace che sia finita così - ha esordito l’allenatore - però siamo stati chiari con Leo già da febbraio scorso quando io e la società gli abbiamo parlato diverse volte dicendogli che l’anno prossimo sarebbe stato un anno in cui avrebbe dovuto decidere di continuare da un’altra parte o smettere. Quando hai 35-36 anni e hai fatto la storia della Juve, Leo ha fatto 500 partite e anche zoppo andava in campo… Ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui”.

"Deve prendere una decisione importante - ha aggiunto Allegri - e non guardare ad un anno, ma a quel che è il futuro perché è giovane. Quel che dico ora l’ho detto in tempi non sospetti. È normale, quando un campione come lui arriva a fine carriera, che ci sia paura di smettere. Se accetta prima è un bene per sé stesso, se accetta dopo passa un momento di noia. Per me è stato un giocatore straordinario, importante. Rimarrà nella storia della Juve - ha chiosato - 500 partite nella Juve l’hanno fatte in pochi”.