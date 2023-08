Milan, scoppia la bufera su Tonali: "Caro Sandrino gira tutto"

31 agosto 2023 a

a

a

Il sorteggio di Champions ha regalato al Milan il girone della vendetta. Nel suo gruppo, il Milan incontrerà il Newcastle di Sandro Tonali ma anche il Psg di Gigio Donnarumma. E così tra qualche settimana arriverà il momento di regolare i conti con chi ha lasciato il Milan in cerca di altri palcoscenici.

Tonali è già andato a segno con il Newcastle ma in premier la sua squadra ha raccolto solo tre punti in tre match. E così subito dopo il sorteggio la bacheca Instagram di Tonali è stata invasa dai commenti dei tifosi rossoneri. Sandrino ha postato una foto con in mano il premio come miglior giocatore in Inghilterra per il mese di agosto.

Il Milan ha un grosso problema: sotto la foto di Theo Hernandez...

Un diluvio di commenti sotto: "Sandrino tanto lo sai che ora arriva il Milan", e ancora "vi facciamo neri, caro Sandrino". Ma non finisce qui, c'è chi va proprio all'attacco: "Ti aspettiamo a san Siro, vedrai Sandrino bello...". E c'è chi gli ricorda "il karma gira bello...". Insomma i tifosi rossoneri sono scatenati e attendono con ansia lo scontro in Champions per dare una lezione al centrocampista che ha deciso di lasciare il Milan dopo aver giurato fedeltà eterna ai colori rossoneri. Vedremo chi vincerà il duello nella notte delle stelle...