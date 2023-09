Matteo Berrettini in sedia a rotelle: il dramma agli US Open

01 settembre 2023 a

a

a

Matteo Berrettini ha lasciato gli US Open in sedia a rotelle. L’infortunio alla caviglia è piuttosto preoccupante, con il tennista romano che dopo le urla di dolore sul campo è stato costretto al ritiro: oltre al danno la beffa, dato che potrebbe essere costretto a saltare la Coppa Davis a metà settembre. Il momento di Berrettini è purtroppo complicato, quest’infortunio proprio non ci voleva, soprattutto a livello di morale.

Le immagini del tennista romano in sedia a rotelle sono dure da digerire: testa bassa e mani nei capelli, un quadro che restituisce tutta la disperazione di Matteo, che ultimamente sembra essere tormentato dalla sfortuna. Davvero un peccato essere uscito di scena agli US Open in questa maniera, dopo che a Wimbledon c’erano stati segnali di ripresa che lasciavano ben sperare per il futuro. Il momento più difficile della stagione sembrava alle spalle per Berrettini, che però adesso deve fare i conti con un infortunio.

Matteo Berrettini, urla disperate: infortunio choc in campo, spettatori sconvolti | Video

A metterlo ko è stata una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a concedere il passaggio del turno al francese Rinderknech. A Matteo non resta che aspettare l’esito degli esami diagnostici per capire che tipo di infortunio deve affrontare: la speranza è che non ci sia un interessamento dei legamenti e che il problema si possa risolvere senza troppi patemi d’animo.