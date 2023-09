Matteo Berrettini, caviglia ko e urla disperate: infortunio choc in campo

01 settembre 2023 a

a

a

Grave infortunio per Matteo Berrettini: il tennista romano si è fatto male alla caviglia durante il match con il francese Arthur Rinderknech al secondo turno degli Us Open di tennis negli Stati Uniti. La scena in diretta tv ha colpito tutti: il campione ha urlato in maniera disperata in campo, gettandosi per terra. Pare si sia procurato anche un taglio al gomito. Cosa è successo di preciso? Mentre cercava di prendere una palla, Berrettini si è fatto male al piede destro ed è rimasto bloccato dopo che la caviglia si è girata in modo anomalo.

Jannik Sinner? "Può vincere gli US Open, ma...": la minaccia-Alcaraz

Non si sa ancora quale sia l'entità dell'infortunio. L'unica cosa certa è che il tennista, che stava perdendo un set a zero ed era sotto anche nel secondo set, è stato costretto a ritirarsi perdendo il match. Il timore è che siano coinvolti i legamenti. Alla fine Matteo ha lasciato il campo in sedia a rotelle con la testa china e le mani nei capelli per la disperazione.

"Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene: sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile": Berrettini aveva commentato così ieri, in un'intervista a Supertennis, il successo in tre set sul francese Ugo Humbert, che gli aveva permesso di qualificarsi al secondo turno dello Us Open.