Inter, colpaccio a centrocampo: un nazionale olandese per Inzaghi

Eccolo, il colpo last minute dell'Inter: è Davy Klaassen, dall'Ajax. Mister Simone Inzaghi aveva chiesto un regista per completare il centrocampo e avere un cambio d'esperienza per Calhanoglu e Ausilio e Marotta l'hanno accontentato con un nome a sorpresa. Secondo il De Telegraaf, l'Ajax sarebbe disposto a lasciare il centrocampista a parametro zero (ha il contratto in scadenza nel 2024), anche se nell'intesa tra i club sono previsti "alcuni bonus". Klaassen firmerà un contratto di un anno, con opzione per un altro anno. È già in viaggio per Milano per le visite mediche. L'Inter vuole solo rilevare l'ingaggio di Klaassen e spera di poterlo ingaggiare a titolo gratuito. Sembra quindi trattarsi di una cessione a parametro zero, con alcuni accordi contrattuali tra i club.

Klaassen, nazionale dell'Olanda (41 presenze e 10 gol, oranje in pianta stabile dal 2021, in gol contro il Senegal ai Mondiali in Qatar dello scorso dicembre) è nato come trequartista ma con il passare degli anni si è riadattato a regista, cervello davanti alla difesa. Tatticamente molto intelligente, con buone capacità realizzative, non è il "mediano di peso" altro obiettivo dell'Inter (sul taccuino c'era Ndombele del Tottenham, ex Napoli) per colmare l'unica lacuna del roster in mediana, ma è sicuramente un giocatore più pronto, con maggiore esperienza internazionale rispetto ad Asllani, il sostituto naturale di Calhanoglu. Per il 21enne albanese arrvato un anno fa dall'Empoli resta viva la pista del prestito, anche se l'idea dello scambio con il Sassuolo per Maxime Lopez ora sembra più complicata.