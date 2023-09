Leao, terremoto Milan: cori contro la Juve, cosa rischia prima del derby

04 settembre 2023 a

I festeggiamenti dei giocatori del Milan dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma potrebbero avere delle spiacevoli conseguenze per i rossoneri. La Procura della Federcalcio ha aperto un'indagine sui cori anti-Juve intonati dai ragazzi di Stefano Pioli durante il trasferimento in aeroporto nella capitale. I milanisti si trovavano in pullman dopo il 2 a 1 inflitto alla squadra giallorossa di venerdì scorso.

I video dei festeggiamenti rossoneri sono subito diventati virali sul web e hanno fatto infuriare i supporter della Vecchia Signora. In particolare, in un filmato postato da Rafael Leao sul suo profilo Instagram , si intravedono i giocatori del Milan mentre intonano un coro da stadio anti-juventino sulle note della celebre canzone "Sarà perché ti amo". Come riporta l'Ansa, l'episodio ha attirato l'attenzione del Procuratore Federale Giuseppe Chiné che nel frattempo ha già provveduto ad acquisire i filmati incriminati per "accertare l'eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza e individuarne le responsabilità".