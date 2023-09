Milan, scoppia l'inferno sul pullman: "Insulti alla Juve", è polemica

03 settembre 2023 a

Dopo la partita con la Roma esplodono le polemiche sul Milan. I rossoneri dopo il match si sono lasciati andare a cori e insulti contro la Juventus. E tutto è finito sui social. Sul pullman che ha accompagnato la squadra verso l'aeroporto per la partenza verso Milano, i giocatori rossoneri si sono scatenati dopo i tre punti preziosi conquistati all'Olimpico. Infatti i giocatori hanno intonato un coro sulle note dei Ricchi e Poveri con "Sarà perché ti amo" e hanno urlato "sporco juventino".

Il video che su Instagram è stato postato dagli stessi giocatori ha fatto in poco tempo il giro del web. Infatti i tifosi bianconeri hanno protestato sui social per la mancanza di rispetto da parte dei rossoneri contro uno storico avversario. Leao, autore di un gol nella sfida vinta all’Olimpico contro la Roma, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae insieme ad altri calciatori.

"Guardate cosa fa Theo Hernandez": Milan, la foto virale che umilia la Roma

Al termine della partita, nel pullman per tornare a Milano, i giocatori non hanno perso l’occasione per festeggiare con cori e balli. Tra i più scatenati Samuel Chukwueze e Yacine Adli che hanno dato vita ad un coro contro la Juventus che è stato pubblicato da Leao nelle storie Instagram. La polemica è aperta. E qualche tifoso juventino sui social ha parlato di "fango" contro la squadra di Torino.