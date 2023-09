Cuadrado e Lautaro, "pagliaccio": la foto che diventa un caso nell'Inter

04 settembre 2023 a

Un 4-0 convincente contro la Fiorentina e per lanciare al Milan un messaggio chiaro in vista del derby fra due sabati: contro questa Inter solida non si scherza. I nerazzurri e i rossoneri sono in testa alla classifica e arrivano alla Stracittadina per la prima volta nella storia da primi classificati. E tra i nuovi arrivi, Juan Cuadrado si sta facendo valere, nonostante l’arrivo nel calciomercato estivo dalla Juve non apprezzato dai tifosi interisti. Dopo aver ricevuto alcuni fischi all'ingresso in campo, il colombiano anche ex Fiorentina è stato difeso da Lautaro, che dopo aver sfruttato al meglio il suo cross, lo ha abbracciato, indicandolo al pubblico di San Siro e pregandolo di applaudire il colombiano.

Cuadrado pizzicato da Asllani con l’emoji… del pagliaccio!

I due sono stati protagonisti anche sui social, con uno scatto pubblicato sui social proprio da Cuadrado insieme al capitano nerazzurro: "Era importante la vittoria prima della sosta, avanti cosi famiglia Inter. +3 punti importanti, grazie a Dio", il messaggio. Tra i vari commenti anche quello di Kristjan Asllani, che ha scritto ironicamente "Cuadrado", con accanto l'emoji del pagliaccio.

Scherzi tra compagni di squadra, naturalmente, anche se Tuttosport, quotidiano torinese storicamente molto vicino al mondo bianconero, ci vede un po' di malizia tanto da titolare parlando di "derisione". Intanto l’Inter vola: tre vittorie su tre e tre clean sheet (contro i due gol subiti dal Milan) aiutano a prendere tutto più alla leggera. Anche se qualcuno ha visto il tutto come una risposta ai tifosi Juve, che da quando il colombiano si è legato al club nerazzurro non hanno mai fatto mancare il proprio disappunto sotto ogni post.