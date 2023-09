Luciano Spalletti ribalta la Nazionale: "Il nuovo capitano dell'Italia", nome clamoroso

05 settembre 2023 a

a

a

Dopo il primo allenamento a Coverciano, Luciano Spalletti potrebbe aver già trovato il suo capitano . Il nome che hai in mente è quello di Giovanni Di Lorenzo , già detentore della fascia partenopea quando insieme conquistarono il terzo tricolore della storia del Napoli. Potrebbe essere il terzino azzurro a raccogliere l'eredità di Leonardo Bonucci , passato da poco nel campionato tedesco, tra le file dell'Union Berlino.

Sulla questione è intervenuto anche Mario Giuffredi , l'agente del giocatore. "Di Lorenzo nuovo capitano? Lo sa Spalletti, ma se fosse lui sarebbe una scelta davvero giusta . Spalletti è l'uomo che rivoluzionerà il calcio italiano, Gravina non poteva scegliere meglio", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Il Mattino . Il terzino napoletano ha finora collezionato 23 presenze in maglia azzurra, condite da ben 3 reti. Oltre a possedere grandi doti di leadership, il difensore ha anche ottimi numeri realizzativi: 5 gol e 4 assist nella scorsa Serie A.

Il nuovo ct della Nazionale e il terzino in forza al Napoli hanno avuto un lungo colloquio sul prato di Coverciano. Il tecnico livornese, non è un mistero, stima da tempo il giocatore. "Di Lorenzo è un robot più che un umano - aveva spiegato ai tempi del Napoli Spaletti - Non abbassa mai la guardia: è un capitano vero . Professione capitano per lui". Un'investitura dal sapore azzurro.