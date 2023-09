Inter, il trionfo di Simone Inzaghi: rinnovo di contratto, ecco i dettagli

05 settembre 2023 a

Inter e Simone Inzaghi ancora insieme. L'allenatore ha infatti rinnovato il contratto con il club nerazzurro fino al 2025, con un prolungamento di un anno rispetto a quello siglato il 3 giugno 2021. Il tecnico di Piacenza è al terzo anno consecutivo sulla panchina interista. Circostanza che non si verificava dai tempi di Roberto Mancini. Inzaghi era in scadenza al termine della stagione, ma il rinnovo non è mai stato trattato con la fretta di dover chiudere subito il discorso. Da ambo le parti c’è sempre stata l’intenzione di proseguire insieme.

L’annuncio è arrivato durante la sosta, dopo una partenza straripante dell’Inter in campionato con nove punti conquistati, otto gol siglati e nessuno subito. In vista c’è il derby in vetta, i nerazzurri ci arriveranno con un allenatore fresco di rinnovo e saldamente al suo posto sulla panchina Il rinnovo è anche un premio per l'ottima stagione disputata lo scorso anno, oltre che i riconoscimenti ottenuti in precedenza. Inzaghi ha infatti contribuito ad arricchire la bacheca nerazzurra: due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia. Da segnalare anche la finale di Champions League disputata a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Ora a Inzaghi toccherà riportare l'Inter alla vittoria del tricolore e alla conquista della seconda stella. Lo scudetto in casa nerazzurra manca dall'ultima gestione di Antonio Conte. Ma con la rinnovata fiducia della società, l'allenatore piacentino potrà finalmente provare a realizzare il sogno dei tifosi.