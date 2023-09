Mohamed Salah, proposta indecente degli arabi: quanto mettono sul piatto

07 settembre 2023 a

Un mercato milionario che ha portato diversi nomi top in Arabia Saudita. Sono tanti i giocatori che si sono diretti in Medio-Oriente per giocare nella Saudi League: Kessie, Benzema, Firmino, Mendy, Demiral e Ibañez. E chi più ne ha più ne metta. La ciliegina sulla torta sarebbe Mohamed Salah.

L’Al-Ittihad infatti lo ha già messo nel mirino: da diverse settimane il club arabo fa la corte ai Reds, approfittando della sessione di mercato che dura una settimana in più rispetto a quella di diversi Paesi europei. Si tratta di un vantaggio non indifferente, soprattutto se abbinato a un'offerta davvero indecente. Il primo tentativo da 200 milioni di euro non è andato a buon fine, ma gli arabi hanno alzato ancora di più l'asticella mettendo sul piatto 250 milioni di euro per il Liverpool.

Klopp: “Salah non lascia il Liverpool”. Ma quel contratto al giocatore…

Una cifra veramente alta da non essere tenuta in considerazione. Anche se Jurgen Klopp, il tecnico dei Reds, ha già sostenuto che l’egiziano non lascerà l’Inghilterra, anche dopo un anno no brillantissimo. Dall'Arabia Saudita, però, hanno fatto sapere che non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Al giocatore ex Roma e Fiorentina sarebbe garantito un triennale da 100 milioni di euro, al quale aggiungere i numerosi benefit di cui godono già diverse ex stelle del calcio europeo e anche contratti di sponsorizzazione molto remunerativi.

Arabia Saudita, dopo Benzema l’arrivo di Salah avrebbe del clamoroso

Insomma, si tratterebbe di condizioni davvero favorevoli, che farebbero sicuramente ragionare Salah riguardo al suo futuro. La finestra di mercato del campionato arabo, intanto, si chiuderà fra due giorni, ma il tempo basterebbe per un ultimo grande colpo. E dopo il Pallone d’Oro 2022, Karim Benzema, un arrivo di Momo Salah in Arabia Saudita avrebbe del clamoroso.