Milan, salta Taremi. "Cinque nomi per il bomber", Pioli in grossi guai

Le ultime ore di calciomercato sono sempre le più frenetiche. E possono oscillare dall’essere belle o brutte a seconda degli affari last minute che si concretizzano o sfumano. In questo momento, a sbuffare più di tutti è il Milan, che pensava di avere Taremi in pugno, ma si è poi dovuta scontrare con le alte richieste dei suoi agenti e ha dovuto troncare una trattativa che era stata già chiusa, invece, con il Porto. Ora si cerca un’alternativa in tempi rapidi e non sarà facile, diversi i nomi sul taccuino: da Daka a Sanabria, da Jovic a Pavlidis e Willian José. Intanto, il giovane Lorenzo Colombo ha fatto le valigie e si è trasferito al Monza, saltando anche la trasferta dei rossoneri a Roma.

La Juventus ha salutato, non senza attriti finali, Leonardo Bonucci, partito e già arrivato a Berlino. Giocherà per l’Union e affronterà in Champions League il Napoli. Kostic, invece, può andare via in Premier League: piace al West Ham. Il colpo dell’ultim’ora è sicuramente quello del Torino, che si è assicurato Duvan Zapata dall’Atalanta, a titolo definitivo per 7 milioni. L’Inter, invece, dopo aver ufficializzato Pavard prova a completare il centrocampo: difficile la pista Ndombelé, Marotta e Ausilio chiudono per il regista olandese dell'Ajax Davy Klaassen: biennale per il 30enne.

La Roma, in un’estate in cui non smette di stupire, dopo Romelu Lukaku potrebbe chiudere col botto: sondato il terreno con Sergio Ramos, svincolatosi dal Psg e attratto dai soldi dell’Arabia Saudita, ma si sa, quando scende in campo Mourinho, poi diventa tutto possibile. Solbakken, intanto, è diretto all’Olympiacos. Sulla sponda opposta del Tevere, in casa Lazio si registra l’arrivo di Guendouzi, duttile elemento di centrocampo per Sarri. Ma non è finita qui, perché nella notte Claudio Lotito ha contattato l'entourage di Mason Greeenwood, ex Manchester United, in una fase triste della sua carriera a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Serve, però, l’ok di Maurizio Sarri: se approverà l’operazione, i biancocelesti proveranno a centrare il colpo last minute e, in linea con le idee di Lotito, low cost.