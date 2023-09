Costacurta tradisce il Milan: "Inter, perché sono più forti"

08 settembre 2023 a

a

a

“Chi è più forte tra Milan e Inter? Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo e perché la squadra di Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell’Inter sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions”. Sono le parole di Billy Costacurta in vista del Derby di Milano, che è in programma sabato prossimo alle 18 a San Siro. L’ex difensore rossonero ha parlato in un’intervista a Tuttosport, rilasciando il suo pronostico: "Non è detto che l'Inter sia ancora davanti fra nove mesi perché il Milan ha fatto una bella squadra che può solo crescere — ha aggiunto — Hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte. In particolare il Milan che ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più tosto".

Costacurta: “Milan, in Champions ti aspettano sei battaglie”

Sul calciomercato estivo, Milan e Inter “hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte — le parole ancora di Costacurta — In particolare il Milan che ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più tosto”.

"Non si può sapere". Addio Milan? La frase di Maignan scatena il panico

Mentre in Champions, far sì che le due milanesi arrivino in fondo sarà molto difficile rispetto ad anno scorso: “Nella scorsa annata si sono incastrate un paio di situazioni particolari e pure fortunate, però credo che oggi entrambe siano più forti e abbiano maggiore consapevolezza — le parole dell’ex difensore — Se prima l'obiettivo era passare il girone, oggi entrambe, ma penso anche al Napoli, puntano ai quarti”. Il suo Milan, “dovrà giocare sei battaglie nei gironi di Champions (con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle, ndr), tutte le squadre si toglieranno punti. Conterà partire bene, ma soprattutto finire alla grande”.