Gigi Buffon, figuraccia al primo giorno in Nazionale: "Questo lo salto"

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, per Gigi Buffon è tornato il momento della Nazionale: non come portiere, ma come Capo Delegazione degli Azzurri. Lunedì è arrivato il momento della prima conferenza di stampa (insieme a Luciano Spalletti), poi pochi giorni dopo ne è andata di scena un’altra insieme al suo successore: Gigio Donnarumma. I due si sono sfidati, sui social della Federazione, in un gioco che mette alla prova la memoria.

Buffon non ricorda tutta l’Italia Campione d’Europa: ne dimentica due

A Buffon hanno chiesto la formazione dell’Italia Campione d’Europa, e l’ex portiere non è stato sicuro come lo era in campo: “Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini… vabbè uno lo salto", e qui ha i primi tentennamenti. Qualche nome gli sfugge, prova a cavarsela con l’esperienza: "Jorginho, Verratti, Barella, Chiesa… Immobile, forse c'era Chiesa non Berardi dall'altra parte". Ne mancano due: "Emerson e Insigne… Insigne lo avevo dimenticato”.

Luciano Spalletti? Chi sceglie come bomber per l'Italia: una scelta sconvolgente

Donnarumma più sicuro di Gigi: ricorda tutta l’Italia Mondiale 2006

Donnarumma invece non ha sbagliati un nome. Avvantaggiato però sicuramente per aver giocato quella finale di Wembley contro l’Inghilterra, vinta ai calci di rigore dopo l’1-1 di regolamentari e supplementari. Ma Gigio ha ricordato a memoria la Nazionale di Lippi che vinse nel 2006, ripetendo a menadito l'undici iniziale. Camoranesi è stato il calciatore che rischia di sfuggirgli a centrocampo ma se l’è cavata in calcio d'angolo.