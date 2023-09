Ciro Immobile, dramma nell'Italia di Spalletti: come lo sorprendono a fine partita

10 settembre 2023 a

Immagini drammatiche, almeno da un punto di vista sportivo, quelle arrivate dalla Macedonia del Nord, dove l'Italia di Luciano Spalletti, all'esordio in veste di Ct azzurro, è stata fermata sull'1-1. Una squadra maledetta, quella macedone. E ora la corsa verso gli Europei si complica terribilmente. L'obbligo è vincere sempre.

Già, si mette male. Ancora. Come se non bastassero i due mondiali mancati, caso senza precedenti nella storia. E il risultato pesa particolarmente a Ciro Immobile, a cui Spalletti ha dato la fascia da capitano. Da sempre, il laziale ha un rapporto complesso con la Nazionale. Ma ieri sera il suo lo ha fatto: una buona partita e soprattutto il gol del temporaneo vantaggio a Skopje. Poi, però, il pareggio.

Un gol che Immobile ha vissuto nel peggiore dei modi. Lo dimostrano le immagini arrivate dal campo al termine della partita: prima di tornare negli spogliatoi si è seduto in panchina, quasi in lacrime, gli occhi lucidi, la commozione. Una tensione enorme, esplosa ancora una volta dopo un risultato deludente, che pesa come un macigno. Soprattutto quando indossi la fascia da capitano.