Pogba positivo al doping, "chi gli ha consigliato il farmaco": terremoto Juve

12 settembre 2023 a

a

a

"Non ha mai voluto infrangere le regole". Dopo la positività al testoterone, Paul Pogba si difende per bocca della sua agente, Rafaela Pimenta. Il centrocampista francese della Juventus è risultato positivo a un test anti-doping dopo la prima partita di campionato, a Udine, lo scorso 20 agosto. "Attendiamo le contro analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla - spiega la Pimenta, ex braccio destro di Mino Raiola -. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole".

In base alla normativa antidoping, le violazioni contestate a Pogba sono agli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping. La prima fattispecie, cioè l'articolo 2.1, riguarda "la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta". L'articolo 2.2 invece riguarda l'"uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un atleta". Pogba, sospeso dal Tribunale Antidoping, rischia una lunga squalifica, fino a 4 anni se riconosciuta la piena volontà e consapevolezza del giocatore.

Pogba, dramma Juventus? Come ha finito la partita a Empoli





Di contro, la Juventus potrebbe esercitare la rescissione unilaterale del contratto in caso di piena estraneità del club. Dovrebbe dimostrare, cioè, che a provocare la positività non sia stato nessun tesserato bianconero e che lo staff medico non abbia suggerito al giocatore una qualche terapia che ha indirettamente portato al doping. In questo senso, sembra "pesante" l'indiscrezione fornita dalla Gazzetta dello Sport: la positività sarebbe stata "tutta colpa di un integratore, consigliato da un medico amico, estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al doping", scrive il quotidiano sportivo. Una leggerezza, dunque, che potrebbe costare carissima sia al giocatore sia alla Juve, che salvo ribaltone alle contro-analisi si ritroverebbe per molti mesi senza il giocatore, quasi mai utilizzato peraltro da quando è tornato a Torino nel luglio 2022 a causa dell'infinita serie di infortuni e contrattempi fisici.