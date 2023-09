Euro 2024, l'Italia batte l'Ucraina con doppio Frattesi: Spalletti riparte

12 settembre 2023 a

Buona la seconda per Luciano Spalletti. Dopo il debutto amaro in Macedonia, l'Italia regala al ct la prima vittoria, pesantissima: 2-1 all'Ucraina a San Siro, e ora gli azzurri salgono a 7 punti nel Gruppo C di qualificazione a Euro 2024, alla pari proprio con Ucraina e Macedonia del Nord ma con una gara in meno, mentre in vetta al girone c'è saldamente l'Inghilterra a quota 13. Lo spauracchio dei playoff, che non ci hanno mai portato bene, c'è ancora, ma aumenta anche l'ottimismo.

Primi 35 minuti di grande intensità e grande qualità, per una Nazionale molto Inter-Nazionale. Il centrocampo a tinte nerazurre con Barella, Dimarco e Frattesi, e Bastoni a supporto con le sue impostazioni da dietro, fa la differenza e crea molto. Proprio la mezzala ex Sassuolo, ancora a secco con il club, brilla e segna una doppietta al 12' e al 29'. Il capitano Donnarumma, fischiatissimo, non è praticamente mai impegnato. Zaccagni e Zaniolo a sostegno della punta Raspadori (preferito a Immobile) sono una spina nel fianco per gli uomini di Rebrov, che però accorciano con una fiammata di Yarmolenko, lesto a insaccare su disimpegno sbagliato di Dimarco dopo bella parata di Gigio.

Nella ripresa, si fanno sentire stanchezza e paura. Zaccagni sbaglia un gol fatto, Locatelli colpisce una traversa clamorosa ma gli ucraini attaccano in maniera più pericolosa. Spalletti manda dentro Orsolini e Gnonto, ma domina la confusione. Gli assalti finali dei gialloblu provocano solo qualche sussulto. Si può ripartire da qui.