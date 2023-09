Gp Singapore, le Ferrari volano. Verstappen: "Mai così tanto in difficoltà"

16 settembre 2023 a

È ufficialmente iniziato il weekend del granpremio di Formula 1 a Singapore. Ieri, venerdì 15 settembre, si sono svolte le prime prove libere: bene la Ferrari, più in difficoltà invece la Red Bull. Il team principal della Rossa conclude la prima giornata col miglior tempo dei suoi piloti che hanno dominato le due sessioni di prove libere e sembrano avere ottime chances in questo fine settimana. Fred Vasseur però resta cauto: preferisce prudentemente aspettare la conferma nelle qualifiche. "Dobbiamo concentrarci sulle gomme e sul giro secco - spiega il francese - è stato nel complesso un buon venerdì, c'è un bel clima all'interno della squadra".

In casa Ferrari la parola d'ordine è appunto prudenza, anche se certamente non mancano i sorrisi. "È stata una buona giornata - commenta Charles Lecrerc - la vettura pare un po' più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale. Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto questa notte e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani". Sempre dello stesso parere anche il suo compagno di squadra Carlos Sainz. "Un venerdì positivo - confessa il pilota spagnolo - la vettura è sembrata lavorare nella giusta finestra prestazionale fin dal primo giro della prima sessione. Mi aspetto che la pista domani migliorerà ulteriormente, con ancora più grip. Vedremo in quelle condizioni quanto noi riusciremo a migliorare e quello che riusciranno a fare i nostri avversari".

Se la Ferrari può mostrare cauto ottimismo, lo stesso non può dirsi per la Red Bull. Max Verstappen è infatti apparso in difficoltà, chiudendo solamente all'ottava posizione. "Non è quello che ci aspettavamo - rivela l'olandese - faticavo tanto con il bilanciamento della vettura, mai stato in queste condizioni. Ci sono tante cose da capire per domani, diverse cose che non capiamo sono da analizzare. Chiaramente cercheremo di migliorare ma il divario è grosso. La Ferrari è veloce - conclude il campione del mondo - ma ce lo aspettavamo".