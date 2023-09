Gp Monza, Vestappen vince ancora ed entra nella storia. Alle Ferrari terzo e quarto posto

03 settembre 2023 a

a

a

Il bi-campione del mondo e leader iridato Max Verstappen trionfa nel Gp d’Italia a Monza diventando il primo pilota nella storia della F1 a vincere dieci gare di fila. L’olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, autore della pole position, e del monegasco Charles Leclerc.

Al quinto e sesto posto le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton. A completare la top ten gli inglesi Alexander Albon (Williams) e Lando Norris (McLaren), lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso e il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas.

"Solo lui lo merita". Monza, bomba sulla Ferrari a pochi minuti dal via

Max Verstappen ha vinto al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco per sorpassare la Ferrari di Carlos Sainz. Il numero 1 della Red Bull mette in fila un altro successo davanti a Sergio Perez e lo stesso Sainz, che ha chiuso terzo. Quarta l’altra Rossa di Charles Leclerc, che ha lottato fino alla fine con il compagno di squadra per conquistare il gradino più basso del podio. Quinta e sesta la Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che, nonostante i cinque secondi di penalità subiti per due contatti (rispettivamente con Ocon e Piastri), sono riusciti a mantenere la posizione fino alla bandiera a scacchi. Settima la sorprendente Williams di Alexander Albon, che continua a stupire e chiude davanti a Lando Norris su McLaren e Fernando Alonso su Aston Martin, con l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas che chiude la top ten.